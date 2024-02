"Vizinho ameaça chamar polícia porque meu filho ri demais no jardim", revela mãe chocada

Uma mãe foi surpreendida por uma carta desagradável deixada por seu vizinho, na qual ele exigia que ela restringisse as atividades de seu filho no jardim. O motivo? As risadas da criança estariam perturbando seus animais de estimação.

Segundo a carta compartilhada no Reddit, o vizinho expressou sua irritação com o riso constante do filho da mulher, solicitando que ela limitasse o tempo de brincadeira da criança a apenas 15 minutos por dia. Caso contrário, ameaçou chamar a polícia.

A polêmica carta do vizinho

Na mensagem, o vizinho se queixou de que o menino ria alto demais e sem parar, o que perturbava seus cachorros e pássaro. Ele sugeriu que a mãe controlasse o tom das risadas da criança ou restringisse seu tempo ao ar livre para que seus animais não fossem incomodados.

'My neighbour threatened to call police because my kid giggles too much' https://t.co/AZxnVF9UDd — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 9, 2024

A mãe, indignada com a atitude do vizinho, compartilhou a carta nas redes sociais em busca de opiniões. A reação online foi de choque e indignação com o comportamento do vizinho, com muitos usuários expressando solidariedade e sugerindo maneiras criativas de lidar com a situação.

Reações e solidariedade online

Usuários do Reddit rapidamente se posicionaram em apoio à mãe, criticando a postura do vizinho como absurda e desproporcional. Sugestões humorísticas, como comprar uma caixa para abafar o som das risadas, foram feitas, enquanto outros ofereceram apoio moral à mãe diante da situação inusitada.

A história serve como exemplo do quão surpreendentes podem ser as demandas dos vizinhos e da importância de manter o diálogo e o respeito mútuo em uma comunidade. A mãe espera resolver o problema de maneira pacífica, sem a necessidade de envolver as autoridades policiais.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidadeonlineReddit.