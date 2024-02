Vídeo registra momento em que sucuri gigante surpreende turistas em rio

Uma sucuri gigante foi avistada por turistas no último sábado (10/2) no Balneário Santuário do Prata, em Jardim, no Mato Grosso do Sul.

O empresário Márcio Luiz, que visitava a região, registrou imagens da cobra gigante deslizando nas correntezas do Rio Prata, como detalhado pelo site Metropoles.

Márcio falou com o site Campo Grande News e relatou como foi o momento em que o animal foi visto.

”Fiquei com medo, na verdade todos ficaram. Mas parece que ela tava gostando de ver todos filmando, passou bem de mansinho e de boa”, declarou o empresário.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações do usuários, detalhado sobre o habitat natural.

“Ela está no lugar dela, quieta. Não tem que matar. Quem está invadindo que tem que respeitar. Cada um no seu lugar”, comentou uma pessoa.

“O povo vai lá, invade o espaço da Sucuri e acham estranho que ela esteja lá, gente, as pessoas precisam aprender que quando estamos na natureza nós somos os invasores e não o contrário”, escreveu outra.

Confira o vídeo:

Com informações do site Metropoles