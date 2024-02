Vídeo: polícia se disfarçou de ursinho de pelúcia ‘fofinho’ para capturar traficantes

A Polícia Nacional do Peru realizou uma operação onde prendeu dois traficantes de drogas em San Martín de Porres, na cidade de Lima, capital do país sul-americano. No entanto, para realizar a prisão, os policiais utilizaram uma estratégia única, aproveitando que nesta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, é comemorado o Dia dos Namorados.

Para realizar a ação policial, agentes do Grupo Terna disfarçaram um de seus membros de ursinho "carinhoso" para enganar mulheres envolvidas em atividades ilícitas.

Nas imagens, pode-se ver um homem vestido como o personagem romântico parado em frente a uma casa com uma caixa de chocolates e um balão em forma de coração, em seguida, ele se ajoelha e faz a traficante pensar que a surpresa era para ela.

Posteriormente, juntamente com os outros policiais, procederam à neutralização da cidadã peruana e de outras pessoas. Em seguida, os agentes retiraram mais de mil pacotes de droga que estavam escondidos debaixo de uma calçada e prontos para venda.

Policial se disfarçou de ursinho de pelúcia para capturar traficante PoliciaPeru

“Agentes do Grupo Terna, Região Policial Lima, um deles disfarçado de ursinho de pelúcia carinhoso, capturaram em San Martín de Porres duas microcomerciantes de droga. Foram apreendidos mais de mil invólucros contendo pasta base de cocaína (PBC)”, informou a Polícia do Peru em sua conta oficial do X (anteriormente Twitter).

Além disso, eles adicionaram: “Se ele te ama, ele não te deixa cometer crimes!” Em seguida, eles a colocaram em um veículo e no final do vídeo mostraram os pacotes de drogas e a detida ao lado do ursinho ‘cariñosito’ das autoridades peruanas.