Explorador revela McDonald's dos anos 1980 preservado

Um explorador urbano, conhecido como Triangle Of Mass, deixou a internet intrigada ao compartilhar imagens de um McDonald's abandonado que permaneceu intocado desde os anos 1980. As imagens revelam um interior peculiar, repleto de elementos vintage, incluindo máquinas de bebidas antigas, televisores amarelos e até assentos cor-de-rosa.

Uma viagem no tempo

No vídeo viral, Triangle Of Mass explora cada canto do McDonald's abandonado, que parece ter parado no tempo. Desde o balcão de atendimento até os assentos cor-de-rosa e azuis, tudo permanece exatamente como era décadas atrás, evocando uma forte sensação de nostalgia para aqueles que assistem.

Inside 'time capsule' McDonald's left eerily untouched since the 1980s https://t.co/NnPZpZkFbv — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 9, 2024

O aventureiro, fascinado por prédios abandonados desde a infância, descreve a experiência como "uma loucura" ao pensar nas pessoas que costumavam trabalhar e comer no local, deixando para trás lembranças agora envoltas em poeira.

Nostalgia online

As imagens compartilhadas pelo explorador urbano despertaram uma onda de nostalgia entre os espectadores online. Comentários inundaram as redes sociais, com muitos usuários expressando saudade dos tempos passados e elogiando a preservação do McDonald's como uma verdadeira cápsula do tempo.

Alguns espectadores destacaram a semelhança do McDonald's abandonado com outros estabelecimentos da época, como o Taco Bell, enquanto outros brincaram sobre a possibilidade de a máquina de sorvete ainda funcionar. No geral, a reação foi de encanto e desejo de que mais locais preservassem sua aparência original, como esse McDonald's dos anos 1980.