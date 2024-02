As profecias do 'Nostradamus Vivo' que alertam o mundo Especial (Especial )

Embora o futuro seja algo intangível e cheio de incertezas, a curiosidade de saber o que acontecerá levou muitas pessoas a explorar as artes místicas, que têm como objetivo interpretar as mensagens do cosmos para poder decifrar o que o destino reserva para a humanidade. É assim que temos conhecido vários personagens que conseguiram transcender a barreira do tempo para fazer revelações e profecias muito precisas.

As aterradoras profecias de 2024

Um dos profetas mais famosos de todos os tempos foi Nostradamus, que, apesar de ter morrido há muitos anos, suas leituras ainda continuam a abalar a humanidade. No entanto, seu grande legado não ficou vazio, pois hoje em dia existe uma figura muito conhecida chamada Athos Salomé.

Athos Salomé é um parapsicólogo brasileiro apelidado de "Nostradamus vivo" que conseguiu paralisar a humanidade devido à precisão impressionante de todas as suas previsões, que incluem a pandemia da Covid-19 e a venda do X (anteriormente Twitter) para Elon Musk; e de acordo com o The Daily Telegraph, 2024 não será uma exceção.

As profecias do novo Nostradamus

Ameaça da IA: à medida que as inteligências artificiais têm ganhado considerável relevância desde o ano passado, Athos Salomé adverte que em 2024 começarão a causar problemas e a escapar de qualquer controle pré-estabelecido, afirmando também que a IA terá consciência de sua própria existência.

Contato alienígena: em meio à crescente especulação sobre a existência de vida extraterrestre, Salomé prevê que neste ano confirmará o contato com seres de outros planetas.

Queda de um asteroide: Athos Salomé afirma que um asteroide carregado de materiais preciosos se aproximará do planeta Terra, culminando em seu impacto. Esse evento revelaria informações desagradáveis para a humanidade.