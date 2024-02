VÍDEO: Vaca invade bloco de Carnaval e atropela foliões

Uma vaca invadiu um bloco de carnaval que acontecia na cidade de Pendências, interior do Rio Grande do Norte, em um caso inusitado.

Como detalhado pelo site Folha de Pernambuco, o caso que acabou no final de semana deixou três pessoas feridas.

No momento, a Banda Grafith fazia um “arrastão” nas ruas da cidade sobre um trio elétrico no momento em que o animal, assustado, atingiu os foliões.

De acordo com a prefeitura, a vaca ainda colidiu com dois carros.

“As pessoas foram encaminhadas para o hospital e prontamente foram atendidas”, informou em nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, o fato surpreendeu a organização do evento, porque a avenida onde ocorre o “arrastão” é selada com guarda-corpo e uma equipe de monitoramento.

O registro inusitado acavou viralizando nas redes sociais. Confira o momento:

🚨GRAVE: Vaca invade bloco de Carnaval e atropela foliões. pic.twitter.com/AevjP6vJdB — CHOQUEI (@choquei) February 12, 2024

Com informações do site Folha de Pernambuco