Mulher passa seu número para admirador e cria problemas com amiga: ‘Me confrontou com raiva’

Uma mulher, de 25 anos, revelou ter sido confrontada pela amiga, após dar seu número de telefone a um admirador. Em um relato do Reddit, por meio do usuário u/harm_chic, ela revelou o porquê de sua colega ter reagido de tal forma.

“Moro com minha melhor amiga Jane, que conheço desde a faculdade. No fim de semana passado, Jane e eu fomos convidadas para uma festa de inauguração que nosso amigo Matt estava organizando. Eu estava atrasada depois do trabalho na sexta-feira, então perguntei a Jane se ela poderia me dar uma carona até a festa em vez de pegar o metrô. Ela disse que não havia problema”, iniciou o texto na rede social.

“Quando chegamos à festa, comecei a conversar com um cara fofo chamado Chris que eu não conhecia antes. Nós realmente nos demos bem e acabamos conversando a noite toda. Perto do final da festa, Chris pediu meu número e eu felizmente dei a ele”, continuou.

Reação inesperada e motivo revelado

De acordo o texto, a autora foi confrontada por sua amiga Jane, que reagiu com raiva após descobrir seu contato com o admirador.

“Ela confessou que estava apaixonada por ele há meses, mas era tímida demais para agir. Me disse que era realmente injusto da minha parte intervir quando sabia que ela gostava dele primeiro”, desabafou.

“Tentei explicar que Chris se aproximou de mim primeiro e eu não tinha ideia de sua paixão. Achei que, como nunca disse nada, Chris era um alvo justo. Jane disse que eu deveria ter perguntado se estava interessada antes de flertar com ele a noite toda”, escreveu na rede social.

Ao finalizar o relato, a mulher alegou se sentir mal por ter magoado os sentimentos de sua amiga. Porém não acredita ter agido de forma errada. “Eu não teria como saber sobre sua paixão secreta se ela nunca me contasse”, finalizou.

