Mãe é criticada por fazer a vontade do filho no dia do aniversário dele

Uma mãe está sendo alvo de críticas dos familiares após se recusar a rejeitar o pedido de seu filho para agradar outros familiares. Em um relato no Reddit ela explica detalhadamente como tudo aconteceu.

Segundo a mãe seu filho de 11 anos pediu para que seu aniversário fosse celebrado em um restaurante de comida asiática. Por conta disso, a mãe decidiu reservar um local que comportasse seus familiares e agradasse o filho, ela só não esperava que seus sogros e cunhada estivessem vindo para a cidade durante a semana da celebração.

“Minha cunhada detesta cozinha asiática e sempre diz que o cheiro desse tipo de comida lhe causa fortes enxaquecas. Normalmente ela não costuma ir aos locais quando sabe que eles não comportam suas vontades, mas agora ela decidiu ir e nós tentamos conversar com nosso filho sobre isso”.

“Bem, ele queria comer sushi e não aceitou a troca, então eu expliquei aos meus sogros e cunhada que no dia seguinte eles poderiam vir aqui em casa para comer algo e assistir ao Superbowl. Eles decidiram participar do jantar e vir aqui no dia seguinte”, revela.

“No dia do jantar minha cunhada ligou pedindo para nós mudarmos a escolha de restaurante, eu disse a ela que não faríamos isso e enviei o menu para ela verificar se tinha outra comida que ela conseguiria comer. Ela reclamou sobre a possibilidade de ter uma enxaqueca e eu disse a ela que era escolha dela ir ou não”.

O aniversário foi destruído

Segundo a mãe, a tia do menino decidiu ir ao restaurante de toda forma, mas sua presença acabou causando um grande estrago no aniversário do menino. Logo após decidir experimentar um prato de comida chinesa, a mulher teve uma reação que colocou tudo a perder.

“Ela detestou e quase vomitou na mesa. Meus sogros começaram a fazer uma cena para ‘socorrer’ a filha e minha filha mais velha se sentiu mal com a situação. Na altura do parabéns toda a atenção foi voltada para ela e meu filho ficou se sentindo mal com isso”.

“No final do jantar, minha sogra disse que eu deveria ter vergonha do que fiz e que vou deixar minha cunhada doente por semanas. Resultado, tudo foi destruído e meu filho agora está se sentindo mal”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit a mãe não agiu errado em seguir as vontades do filho.

“Era aniversário do seu filho, logo a escolha era dele. Ela é que não deveria ter ido”, comentou uma pessoa.

“Ela foi mesmo sabendo que iria passar mal, então provavelmente fez isso de caso pensado”, finalizou outra.