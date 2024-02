Macabro: mulher teria assassinado sua vizinha e escondido o corpo

Nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, foi revelado que uma mulher de 59 anos teria assassinado sua vizinha e escondido o corpo em um saco de lixo dentro da cozinha do prédio onde moravam, localizado no bairro Belén de Medellín.

De acordo com a investigação conduzida por um promotor do Grupo de Alertas Precoces de Homicídio da URI, a mulher identificada como Lilia Armoly Salcedo Salamanca, de 59 anos, seria a assassina de sua vizinha, identificada como Martha Cecilia Puerta, de 68 anos.

Assassinato e ocultação

O PUBLIMETRO teve acesso ao relatório que revelou que “a acusada seria a autora material do homicídio de sua vizinha Martha Cecilia Puerta, de 68 anos, ocorrido em 1º de fevereiro, em um prédio alugado no bairro Belén de Medellín (Antioquia). O corpo foi encontrado dentro de um saco de lixo, na cozinha do imóvel onde residia, com sinais de violência”.

Além disso, de acordo com o parecer da Medicina Legal, a mulher faleceu por asfixia mecânica, sufocação e apresentava ferimentos na cabeça com um objeto contundente.

"Com o uso de luzes forenses, os investigadores evidenciaram que o assassinato da mulher teria sido cometido em um dos quartos onde a acusada vivia. Também foi determinado que Salcedo Salamanca, aparentemente, tentou limpar a cena do crime para desviar a investigação", disse o acusador.

A mulher foi capturada em 3 de fevereiro pelos servidores da Polícia Nacional e durante as audiências concentradas não aceitou as acusações imputadas pelo Ministério Público.

Um juiz da república determinou que Salcedo Salamanca representa um perigo para a sociedade, portanto decidiu enviá-la para a prisão, onde deverá responder pelo crime de homicídio qualificado.