Descubra se você tem insônia: faça um teste simples

A falta de sono não é apenas cansativa, mas pode ter sérias consequências para a saúde, como aumento do risco de problemas cardíacos e mentais. Identificar a insônia é o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada.

Uma pesquisa recente mostrou que um em cada cinco britânicos não dorme o suficiente, enquanto um em cada três sofre de insônia. O NHS descreve a insônia como a dificuldade de adormecer ou permanecer dormindo por tempo suficiente para se sentir revigorado na manhã seguinte.

Acredita-se que as pessoas que têm dificuldades para dormir por menos de três meses sofrem de insônia de curta duração, que pode ser causada por um acontecimento estressante na vida. Os sintomas geralmente desaparecem por conta própria com o tempo, mas podem ser persistentes e evoluir para insônia crônica.

Será que você tem?

De acordo com a Sleep Foundation, a insônia crônica é um padrão de longo prazo em que uma pessoa tem dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo por pelo menos três noites por semana durante três meses ou mais. O impacto da privação de sono a longo prazo pode levar a problemas de saúde mental e aumentar o risco de hipertensão, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral.

A identificação de distúrbios do sono pode ajudar a reduzir as condições de 'assassino silencioso', melhorar a qualidade de vida e fortalecer o relacionamento com os entes queridos. Felizmente, o Sleep Reset criou um questionário gratuito de 10 perguntas para ajudá-lo a descobrir se você tem insônia.

O questionário com base científica foi desenvolvido pelos principais especialistas em sono, utilizando um Índice de Gravidade da Insônia (ISI) para avaliar o risco de insônia com base nas respostas do usuário. Para fazer o quiz, clique aqui.

Areti Vassilopoulos, do Sleep Reset, disse ao Mirror: "não existe uma causa única e principal para a insônia. A maioria das pessoas tem fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes para o sono interrompido. Os fatores predisponentes incluem fatores psicológicos (como ansiedade) e fatores biológicos (como taxas metabólicas mais altas, frequências cardíacas mais rápidas e atividade das ondas cerebrais mais rápida)".

"Os fatores precipitantes podem incluir doenças médicas, fatores estressantes ou mudanças na vida que podem desencadear a insônia. Os fatores perpetuantes mantêm a insônia por perto, então este é o alvo principal e importante. Os principais fatores perpetuantes incluem hábitos de sono inúteis (tirar cochilos, ficar na cama mais tempo) e preocupações contínuas sobre perturbações do sono e mau funcionamento durante o dia".

É comum que pessoas com insônia sofram de ansiedade do sono, mas o Dr. Vassilopoulos explicou que estratégias de relaxamento, como atenção plena e boa higiene do sono, podem ajudar a aliviar essa resposta. Ela acrescentou: "o padrão ouro para tratar a ansiedade do sono como fator de insônia é a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I)".

"As características mais importantes da TCC-I são a educação sobre a regulação do sono e estratégias comportamentais de controle de estímulos e restrição do sono ". Pode ser difícil bloquear pensamentos intrusivos durante a noite, mas o especialista explicou: "seu cérebro tem mais um interruptor dimmer do que um botão liga/desliga".

"Uma dica útil é criar um intervalo entre o dia e o sono. Reserve de 30 a 60 minutos para relaxar, usando uma rotina consistente de hora de dormir que seja calmante e evite telefones e telas".

Vassilopoulos acrescentou: "como um aplicativo telefônico baseado na TCC-I, o Sleep Reset oferece orientação estruturada para aqueles que lidam com a ansiedade do sono como parte da insônia. Ele tem como alvo aspectos cognitivos e comportamentais para melhorar a duração do sono".