Chef morre de infecção fúngica rara que devastou seus pulmões

Um chef de 29 anos de Michigan (EUA) faleceu na semana passada após lutar contra uma rara doença fúngica que devastou seus pulmões. Ian Pritchard contraiu blastomicose, uma doença causada por fungos, que atacou e comprometeu seu sistema respiratório. Os médicos descreveram seus pulmões como parecendo "queijo suíço", revelando a gravidade da infecção.

Desafios médicos e financeiros

Pritchard foi retirado do suporte de vida no sábado em um hospital em Detroit. A infecção fúngica destruiu irreversivelmente seus pulmões. A família enfrenta não apenas a dor da perda, mas também os custos financeiros significativos, incluindo medicamentos antifúngicos mensais de cerca de US$7 mil.

A blastomicose é transmitida por esporos do fungo blastomyces presentes em solo úmido e madeira em decomposição. Comum no meio-oeste e sul dos EUA, a doença pode ser fatal, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos.