Pequeno apartamento em NY: espaço minúsculo, preço alto

Erik Van Conover, corretor de imóveis, revelou o que ele afirma ser o menor apartamento de Nova York, destacando seu tamanho minúsculo de apenas 55 m², localizado no East Village, uma área conhecida por seu estilo de vida urbano.

O apartamento oferece o básico: um quarto com micro-ondas, pia e frigobar, mas o espaço é tão limitado que até mesmo o loft para dormir não é adequado para pessoas altas. Além disso, o banheiro é compartilhado e fica no final do corredor.

Apesar de suas dimensões modestas, o apartamento é altamente procurado e raramente fica vago, apesar do custo mensal de US$ 1.400 para aluguel (aproximadamente R$ 7,5 mil). O preço elevado levanta questionamentos sobre a acessibilidade da moradia em uma cidade onde o espaço é um luxo.

As pessoas ficaram chocadas com o tamanho compacto e o preço elevado do apartamento, questionando sua viabilidade como moradia. Alguns sugerem que o espaço era originalmente uma área de armazenamento antes de ser convertido em uma residência.