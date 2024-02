Homem nocauteia uma senhora com golpe brutal

Muitas pessoas afirmam que as ruas se tornaram mais perigosas; agora, qualquer pessoa pode agredir a qualquer momento. Para aqueles que duvidam do que foi relatado anteriormente, nas últimas horas começou a circular um vídeo que mostra como um homem agrediu uma mulher do nada.

No vídeo, com apenas 39 segundos, é possível ver o momento em que a vítima caminhava pela rua. De repente, o agressor se aproximou da idosa e lhe deu um golpe. O indivíduo olhou para todos os lados para tentar fugir do local. A vítima, por sua vez, ficou desacordada no chão; algumas pessoas presentes correram para ajudar a cidadã.

Bro needs to be locked up pic.twitter.com/GoKvxEdVxA — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 6, 2024

De acordo com diversos meios locais, o agora detido já esteve preso 17 vezes: "Alexander Wright, de 48 anos, se aproxima sorrateiramente dela com um moletom com capuz laranja e a golpeia no rosto com o punho cerrado em plena luz do dia", explicou o site citado anteriormente.

"Wright foi acusado de agressão como crime de ódio e posse criminosa de uma substância controlada. A polícia encontrou com o suspeito uma maconha sintética chamada "K2". Sua fiança foi estabelecida em 15.000 dólares. A mulher de 55 anos se recuperou de sua condição estável no Hospital New York-Presbyterian Lower Manhattan", concluiu o comunicado.

Embora os eventos tenham ocorrido em 2021, uma publicação feita em X fez com que o incidente fosse revivido e se tornasse viral novamente. Até o momento, o vídeo acumula mais de 44 milhões de visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “É irritante como a maioria das respostas aqui são vídeos e memes aleatórios”, “Ela relaxou. Nunca cometa esse erro” ou “A saúde mental é um grande problema”.