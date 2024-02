Cantora diagnosticada com câncer terminal compôs música para deixar os lucros para seu filho Foto tirada do Instagram @cat.janice

O poder das redes sociais é indiscutível quando se trata de levar alguém ao topo ou ao fundo, seja comentando sobre algum assunto ou fazendo danças das tendências do momento. No entanto, as redes sociais também se tornaram uma esperança e uma ilusão para aqueles que estão esperando contribuir com seu conteúdo ou apoiar quem precisa.

E esse tem sido o caso da cantora Cat Janice, que foi diagnosticada com câncer terminal de pulmão. Sua história foi divulgada no TikTok, onde a própria artista contou seu estado de saúde atual, enfatizando que compôs uma música esperando receber o apoio necessário, pois os lucros obtidos serão destinados exclusivamente para deixar como herança para seu filho quando ela não estiver mais aqui, pois, ao ser diagnosticada com câncer terminal, ela quer deixar algum sustento para seu pequeno filho.

O vídeo que atualmente possui mais de 20 milhões de reproduções e 2 milhões de 'curtidas' tocou os corações dos usuários da mencionada rede social, a ponto de estarem adicionando sua música a seus vídeos para assim contribuir e continuar aumentando as visualizações e royalties de sua música. O mais peculiar do conteúdo que tem sido replicado é que os internautas o têm usado em atividades cotidianas do dia a dia, ou simplesmente replicando o motivo pelo qual a música foi criada.

Sem dúvida, este é um exemplo do quão positivo pode ser o uso das redes sociais a partir da empatia.