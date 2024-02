'Viajante do tempo' revela visão assustadora: humanidade extinta

Um usuário do TikTok, conhecido como Javier, tem deixado a internet intrigada com suas afirmações de ser um viajante do tempo. Postando uma série de vídeos que ele diz ter sido gravado em 2027, Javier alerta que a humanidade está destinada à extinção.

Javier, que usa o nome de usuário @unicosobreviviente, compartilhou imagens de seus passeios em locais conhecidos, como Londres, Barcelona e Paris, todos aparentemente desertos. Ele afirma que, em 2027, a Terra estará desprovida de humanos, deixando-o como o único sobrevivente.

Viagem solitária pelo tempo

Em seus vídeos, Javier caminha por estádios de futebol vazios, museus e ruas desertas, descrevendo um mundo onde a humanidade desapareceu. Apesar da aparente solidão, ele observa que a infraestrutura e os luxos modernos ainda estão em funcionamento, o que levanta questões sobre o que realmente aconteceu.

Javier recebeu tanto fascínio quanto ceticismo de seus espectadores, com algumas pessoas pedindo detalhes sobre eventos futuros e outras expressando dúvidas sobre suas alegações. No entanto, suas postagens continuam a gerar milhões de visualizações, mantendo o mistério em torno de suas 'viagens no tempo'.