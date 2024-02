Usuário do TikTok revela por que pizzas vêm em caixas quadradas

Você já se perguntou por que muitas caixas de pizza são quadradas quando as pizzas dentro delas são redondas? Um vídeo compartilhado por um usuário do TikTok, conhecido como FactBuddy, finalmente revela o mistério por trás desse design aparentemente contraditório.

Desvendando o mistério

FactBuddy compartilhou sua visão sobre o assunto, explicando que as caixas de pizza são quadradas porque são mais fáceis e baratas de produzir do que as caixas redondas. Embora as caixas redondas tenham sido projetadas há mais de 15 anos, as pizzarias preferem as caixas quadradas devido à sua praticidade.

Economia e praticidade

O vídeo viral destacou que as caixas quadradas requerem apenas uma única folha de papelão para serem produzidas, enquanto as caixas redondas utilizam vários pedaços de papelão, tornando-as menos eficientes e mais caras de fabricar. Essa explicação simples lança luz sobre um conceito que muitos nunca haviam considerado antes.

A revelação provocou diversas reações entre os usuários das redes sociais, com muitos expressando surpresa e admiração pela explicação simples por trás de algo tão comum quanto a embalagem de pizzas. FactBuddy TikTok continua compartilhando informações interessantes sobre uma variedade de tópicos, desde curiosidades cotidianas até fatos históricos.

Enquanto o mistério das caixas de pizza quadradas pode ter sido resolvido, o vídeo serve como um lembrete divertido de que há sempre uma explicação lógica por trás das coisas aparentemente simples da vida.