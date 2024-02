Prótese eletrônica para uma criança para que ela possa voltar a sua vida musical

Emmanuel Bornachera, um menino músico de 11 anos da Colômbia, recebeu uma prótese de membro superior graças à campanha social ‘Geração Super-Heróis’. Emmanuel, que nasceu com malformações nos braços, foi selecionado entre centenas de crianças que carecem de algum dos seus membros superiores devido a nascimento ou traumatismo. Esta iniciativa tem como objetivo fornecer próteses para crianças de diferentes regiões da Colômbia em colaboração com a Fabrilab, uma entidade sem fins lucrativos especializada no desenvolvimento de dispositivos protéticos e reabilitação.

A prótese eletrônica entregue a Emmanuel é um dispositivo transumeral com cotovelo mecânico e mão eletrônica que funciona com controle por voz. A prótese foi projetada e fabricada após uma avaliação abrangente do caso por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e especialistas em órteses e próteses. O design final da prótese, personalizado de acordo com as indicações de Emmanuel, possui luzes e é inspirado em seu super-herói favorito.