Pessoas descobrem maneira correta de usar hashi e se sentem enganadas

Se você já se sentiu desconfortável ao usar pauzinhos (hashi) ou se perguntou se estava fazendo certo, você não está sozinho. Recentemente, no Dia Nacional dos Pauzinhos, uma revelação surpreendente está causando alvoroço online: muitas pessoas descobriram que estavam usando os pauzinhos de maneira errada durante toda a vida.

Uma mudança de perspectiva

Ao pedir comida asiática para viagem, é comum receber um par de pauzinhos de madeira descartáveis, e muitos acham que devem quebrá-los ao meio para começar a usá-los. No entanto, a verdade é que há uma maneira melhor e mais higiênica de lidar com eles.

A dica revolucionária, compartilhada pelo site Behance, sugere que, em vez de quebrar os pauzinhos no meio, você deve quebrar a extremidade superior que os conecta e usar o bloco de madeira como suporte na mesa. Isso permite que a parte que entra em contato com a comida permaneça elevada e não toque na superfície.

Uma descoberta surpreendente

Essa técnica visa manter os pauzinhos limpos e higiênicos, permitindo que sejam reutilizados durante a refeição, evitando que toquem na mesa. Embora nem todos os pares de pauzinhos venham com esse pequeno bloco, é uma estratégia a ser considerada na próxima vez que você desfrutar de uma refeição asiática.

Agora, com essa revelação, as pessoas podem desfrutar de sua comida asiática favorita com mais confiança, sabendo que estão usando os pauzinhos da maneira correta e higiênica.