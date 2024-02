Mulher recebe implantes mamários da avó após cremação

Uma mulher ficou perplexa ao receber uma oferta inusitada da funerária após a cremação de sua avó: os implantes mamários dela. Embora geralmente não sejam removidos antes da cremação, a funerária optou por retirá-los e oferecê-los à família.

Após se despedir da avó, a mulher foi abordada por um membro da equipe da funerária, que lhe ofereceu os implantes mamários da falecida. Embora não tenha ficado claro se ela aceitou a oferta, outros usuários compartilharam experiências semelhantes, mantendo os implantes em casa após a cremação de seus entes queridos.

O que acontece após a morte?

Um agente funerário, conhecido como @big_led73 no TikTok, esclareceu dúvidas sobre o destino dos implantes mamários após a morte. Ele explicou que, se os implantes forem parte do corpo da falecida, eles permanecerão após a cremação e se decomporão junto com o corpo.

Gerald ainda mencionou que, se a pessoa for embalsamada, o processo de decomposição é retardado pelo fluido de embalsamamento. No entanto, se não houver embalsamamento, a decomposição ocorre rapidamente, mas os implantes permanecem intactos.

Repercussão e aprendizado

O vídeo de Gerald no TikTok gerou discussões e aprendizado entre seus seguidores, que expressaram surpresa e gratidão pelo esclarecimento sobre um tema incomum. Comentários positivos destacaram a utilidade do conteúdo compartilhado e a oportunidade de aprender algo novo sobre o corpo humano após a morte.