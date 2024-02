Mulher deixa bilhetes em carros estacionados em sua garagem

Às vezes, a frustração com o estacionamento alheio pode levar a medidas extremas. Este é o caso de Sibongile Mude, que se viu tão irritada com carros bloqueando sua garagem que começou a colar bilhetes nos para-brisas dos infratores.

Sibongile, também conhecida como @sibs89 no TikTok, compartilhou sua saga no aplicativo, expondo a situação de motoristas que estacionavam em frente à sua garagem, impedindo-a de entrar ou sair. Os bilhetes deixados por ela eram diretos e mostravam sua frustração com a situação.

Além dos bilhetes, Sibongile e seus amigos confrontaram alguns motoristas, resultando em respostas variadas. Enquanto alguns reconheciam o erro, outros minimizavam o problema.

Nas redes sociais, várias sugestões foram oferecidas para resolver o impasse, incluindo pintar linhas na rua ou usar cones para evitar o estacionamento.

A legalidade do problema

Apesar da frustração, a lei pode ser complexa nesses casos. Estacionar em frente a uma entrada de garagem não é estritamente ilegal, a menos que haja um meio-fio rebaixado. No entanto, bloquear o acesso pode ser considerado comportamento anti-social e passível de punição.

Sibongile Mude expressou a irritação com a situação, ecoando o sentimento de muitos que enfrentam problemas semelhantes. Enquanto isso, a busca por uma solução continua, com a esperança de resolver um problema que afeta muitos em situações semelhantes.