Mãe proíbe filha de viajar com a avó ao saber que o convite é somente para uma das netas

Um caso está causando divergências de opinião no Reddit. Em uma postagem anônima, uma mãe conta como acabou comprando uma briga com sua sogra depois de ver claros indícios de que ela está favorecendo sua filha mais velha e deixando a mais nova de lado.

Segundo a mãe, seu relacionamento com a sogra nunca foi muito bom, mas ela sempre tentou manter a situação sob controle por causa de suas filhas, de 6 e 4 anos de idade. No entanto, a última briga entre as duas foi justamente por causa das meninas.

“Meu maior problema com minha sogra é que ela vem claramente favorecendo minha filha mais velha, Holly, e deixando a mais nova, Ava, de lado. Ela também quer se envolver demais na criação dela e continua assim mesmo após eu e meu marido conversarmos com ela”.

“Na maior parte das vezes eu ficava quieta sobre isso e apenas aceitava, mas agora fico imaginando como isso pode fazer mal para a autoestima da minha filha mais nova”, explica a mãe.

Ela ficou revoltada

Apesar da situação, tudo estava sob controle até que um incidente recente deixou claro os estragos causados pela postura da avó.

“Ela veio falar conosco, na frente das meninas, sobre uma viagem que pretende fazer em breve. Ela disse que gostaria de levar Holly com ela e falou que não levaria Ava porque ela ‘tem problemas para dormir fora de casa’, o que não é verdade! Minha filha consegue dormir perfeitamente na casa de outras pessoas desde que esteja com alguém que ela conheça”.

“Com a fala da avó a minha filha mais velha ficou animada enquanto a mais nova apenas disse que isso não era justo e ficou magoada. Eu afirmei que sem Ava, Holly não irá viajar com ela. Agora as duas meninas estão magoadas”.

“Chamei minha sogra para conversar longe das meninas e dei uma bronca nela reforçando a questão do favoritismo, mas no fim as duas meninas estão magoadas e minha sogra está postando indiretas no Facebook. Eu fiz algo de errado aqui?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não deve permitir a viagem mesmo que as duas meninas sejam convidadas.

“Sua sogra tentou de colocar em uma saia justa ao anunciar a viagem na frente das meninas. Ela achou que você ia ceder. Não faça isso”, comentou uma pessoa.

“Ela deveria ter conversado com você e com seu marido antes mesmo de falar sobre a viagem perto das crianças. Você agiu corretamente, não as deixe ir na viajem mesmo que sua sogra mude de ideia”, finalizou outra.