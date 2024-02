Mãe perde a paciência após o filho deixar o bebê de sua irmã cair

Uma mãe decidiu usar o Reddit para saber se exagerou em sua reação após um incidente envolvendo seu filho, de 14 anos, e seu sobrinho de apenas sete meses. Segundo ela, toda a situação poderia ter sido evitada se o adolescente tive escutado suas orientações.

Sem se identificar, a mãe conta que seu filho costuma usar o cabelo trançado e que atualmente suas tranças chegam na altura dos olhos. Como sua irmã e seu cunhado estavam indo visitá-los com o bebê de sete meses, ela decidiu dar alguns conselhos para o adolescente.

“Disse a ele para prender as tranças, pois o bebê está em uma faze de puxar as coisas e ele certamente veria as tranças e faria de tudo para puxá-las. Meu filho ignorou completamente o meu conselho e disse que não iria prender o cabelo, então tudo bem, foi uma decisão dele”, conta a mãe.

“Depois de algumas horas que minha irmã chegou com meu sobrinho, meu filho decidiu pegar o primo no colo e adivinha o que aconteceu? Exatamente, ele foi direto puxar a trança, e ele puxou com força. Na mesma hora meu filho começou a gritar e soltou o bebê! Por sorte, ele deixou o bebê cair em cima do sofá”.

Ela ficou revoltada

Segundo a mãe, assim que tudo aconteceu uma grande confusão se instaurou. Sua irmã, mãe do bebê, começou a gritar enquanto o adolescente parecia prestes a ter uma explosão de raiva por conta da situação.

“Minha irmã começou a berrar com meu filho e ele parecia que ia partir pra cima da primeira pessoa que chegasse perto dele naquele momento”.

“Depois disso ela foi embora irritada e eu comecei a gritar com meu filho por conta da forma como ele agiu. Eu o critiquei por sua ignorância e pela atitude dele. Depois ele saiu irritado e foi reclamar dizendo que não tem culpa se o bebê é ‘burro’. Meu marido, pai do meu filho, que também tem cabelo longo, disse que eu não consigo entender o lado do meu filho porque eu não uso tranças e não tenho cabelo comprido”.

Para os usuários do Reddit, a mãe não agiu errado diante da situação e o adolescente precisa entender que suas ações poderiam ter causado um grave acidente. No entanto, ela agiu errado ao permitir que ele pegasse o bebê sabendo que algo poderia acontecer.

“Você não joga um bebê por conta de um puxão de cabelo, mesmo que seja algo doloroso. Seu filho sabe que agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Todos erraram nessa situação. Você ao permitir que seu filho pegasse o bebê mesmo sabendo que algo poderia acontecer, seu marido por dar razão para o filho e seu filho por não ouvir seus conselhos e ainda agir de forma mimada ao falar que a culpa foi do bebê”, finalizou outra.