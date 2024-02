Homem exige que sua namorada use um vestido vermelho em seu casamento porque “não é virgem”

A data mais importante para muitos casais é o dia do seu casamento, pois eles unem suas vidas com a pessoa que amam. O evento leva semanas, meses ou até anos para ser organizado. Nesse tempo, as futuras esposas escolhem os convidados, maquiagem, sapatos e acessórios, mas o mais importante é a escolha do vestido.

Divergência da cor do vestido

Por gerações e em diferentes países, o vestido de noiva é de cor branca. No entanto, também existem crenças que proíbem essa cor, como foi o caso de uma jovem que usou a internet para divulgar que seu noivo pediu que ela usasse a cor vermelha porque ela não é mais "virgem".

Esta ação do namorado gerou centenas de reações por parte de milhares de internautas; a maioria deles defendeu a mulher porque o vestido branco era uma das maiores ilusões dela e agora ela está com o coração partido.

O caso viral foi divulgado através de Off My Chest. Lá, a jovem americana de 27 anos, que não revelou sua identidade, explicou que está em conflito com seu futuro marido porque ele pediu que ela use um vestido de noiva vermelho.

Ela afirmou que seu namorado tomou essa decisão porque ela não é mais "virgem", apesar de ter conhecido seu parceiro quando tinha 21 anos e eles ficaram noivos há 10 meses.

Tradição e preconceito

Ele afirmou que no começo não era assim, mas foi no mês passado de novembro quando o homem chegou em casa do trabalho e expressou a ele que não deveria usar branco por respeito aos convidados, pois sente que vai enganar a todos.

"Isto foi totalmente estranho para mim. Ryan é um cara muito artístico, então eu pensei que fosse mais sobre como as fotos sairiam ou algo assim, mas estou determinado a vestir branco", afirmou.

"Pediu-me que, pelo menos, lhe dissesse de que cor era, e quando lhe disse branco, teve um ataque (...). Honestamente, não vejo porque é que isto foi um grande problema, quase toda a gente veste de branco no dia do seu casamento", acrescentou.

A mulher acha que a atitude do seu namorado pode ser porque quando se conheceram ela havia mantido uma relação sexual com outra pessoa.

“Ele nem sequer é religioso, então eu sei que se trata dele ainda pensar que perdi minha virgindade aos 18 anos antes de conhecê-lo.”