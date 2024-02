Explorador descobre 'casa mal assombrada' com ossos no teto

Um explorador urbano do Reino Unido, Daniel Sims, de 34 anos, recentemente compartilhou sua expedição a uma casa abandonada que ele descreve como uma verdadeira "casa do terror". Localizada em Herefordshire e desocupada desde os anos 1990, a propriedade oferece uma visão sinistra, com carne, pele e ossos pendurados no teto.

Explorando

Daniel Sims é conhecido por suas incursões em edifícios abandonados em todo o mundo, mas esta descoberta em particular o deixou impressionado. Ao entrar na casa, ele se deparou com uma cena perturbadora: "um quarto tem um monte de pedaços de carne e pele [de animal] pendurados no teto. Além disso, muitos ossos e crânios estavam por toda a propriedade, tornando-a bastante exploração assustadora".

Inside abandoned 'horror house' - with 'skin and flesh' hanging from the ceiling https://t.co/PMG7kl8OyS — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 7, 2024

Em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube, Daniel mostra os detalhes horripilantes encontrados dentro da casa abandonada. Entre os achados estão pedaços de carne ainda úmidos, ossos espalhados pelo chão e até mesmo crânios de animais. Ele descreve a experiência como "assustadora", destacando que a casa parece estar intocada há cerca de duas décadas.

Uma mistura de horror e fascínio

Apesar da atmosfera macabra, a casa também abriga outros achados surpreendentes, como móveis antigos, obras de arte e até mesmo pianos e outros instrumentos musicais. Entre os objetos encontrados estão fotos de família vitorianas, estojos de couro para armas e porcelanas finas, o que adiciona uma camada de mistério à experiência.

Daniel Sims continua a fascinar seus seguidores com suas explorações, revelando os segredos ocultos de lugares abandonados e despertando tanto medo quanto fascínio nas mentes curiosas.