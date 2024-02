As revelações deste domingo (11) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Libra

Prepare-se para ter um final de semana radiante, você sentirá uma paz interior que o envolverá e fará com que você sinta que tudo está se encaixando na sua vida, aproveite esses dias de harmonia e bem-estar. Seu signo é conhecido pela responsabilidade e dedicação no trabalho. No entanto, às vezes seus superiores podem abusar do seu comprometimento, por isso você deve refletir sobre sua carga de trabalho e não hesitar em conversar com seu chefe caso se sinta sobrecarregado; Além disso, é hora de pedir um aumento.

Escorpião

Neste final de semana você se sentirá motivado a colocar suas finanças em ordem, isso vai esclarecer as divisões e isso vai permitir que você se sinta seguro e estável. Você está em um momento de reflexão sobre sua vida amorosa, não sabe para onde ir e se sente confuso, mas lembre-se que o segredo é procurar alguém que te faça sorrir e te encha de alegria, então tome uma decisão amorosa baseada em seu coração.

Sagitário

Para este fim de semana sua cor da sorte é o azul e seus números da sorte são 12 e 37. Sua energia positiva será contagiante , você sentirá força e determinação para superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho, lembre-se que seu otimismo é sua melhor arma. Reserve um tempo para descansar e relaxar, sua mente e corpo agradecerão e você evitará doenças. Durma mais, medite e desfrute de atividades que o ajudem a relaxar.

Capricórnio

Se você está em um relacionamento amoroso e se envolve com outra pessoa, é hora de ser honesto e tomar decisões responsáveis, dizer a verdade é sempre o melhor caminho. Se sente que a sua vida não caminha para o sucesso que deseja, é hora de mudar a sua estratégia, procurar um novo emprego que lhe ofereça melhores oportunidades económicas e lhe permita atingir os seus objetivos.

Aquário

Este fim de semana será cheio de alegria e presentes para o seu aniversário, seus entes queridos mostrarão seu amor e você alcançará momentos inesquecíveis. Lembre-se da importância de poupar para o seu futuro, estabeleça metas financeiras e comece a construir um bem sólido, como uma casa ou um terreno. Um amigo irá propor-lhe que seja sócio num negócio, esta pode ser uma oportunidade para melhorar a sua situação económica e desenvolver as suas competências empresariais.

Peixes

Um amor antigo vai reaparecer e te convidar para sair, agradeça pelo reencontro, mas feche esse capítulo com maturidade e conheça pessoas mais parecidas com a sua personalidade. Prepare-se para receber uma chuva de notícias positivas, seu carisma e energia atrairão muitas pessoas que te amam e lhe darão apoio, mas também aprenderão a discernir entre amizades sinceras e passageiras.

Com informações do site Nueva Mujer