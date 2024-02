As revelações deste domingo (11) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Áries

Final de semana para colocar em dia os trabalhos e estudos atrasados, analisar uma mudança no padrão de comportamento e não deixar pendências, lembre-se que as dificuldades fortalecem o seu caráter. Cuide da sua saúde e consulte o seu médico, pois você enfrentará diversos problemas, mas ainda terá tempo para se cuidar. No amor, o relacionamento com seu parceiro continua cada vez mais forte.

Touro

Final de semana com pressa para finalizar tarefas pendentes, administrar melhor o seu tempo e ser mais organizado para evitar dificuldades. Seu signo nunca desiste e sempre busca o progresso econômico. Controle seus nervos e deixe as preocupações de lado. Uma grande oportunidade de trabalho está chegando. Cuide da sua alimentação e continue com os exercícios para ficar bem.

Gêmeos

Fim de semana com oportunidades de crescimento pessoal e felicidade, aproveite esses dias com seus entes queridos, você quase não os vê e é o momento certo. Seja cauteloso em todos os sentidos para melhorar seu bem-estar, mas corra riscos quando necessário. Você receberá um dinheiro extra com a venda de um carro ou casa, mas não gaste imediatamente, administre bem.

Câncer

Câncer você terá um final de semana com boas energias. Decida viver no presente e não permita que o passado o impeça , então deixe para trás amizades ruins e amores tóxicos. Aprenda a resolver problemas com a mente tranquila para superar as dificuldades econômicas. Você receberá uma proposta de negócios para os finais de semana.

Leão

Fim de semana de muita diversão e realização de eventos familiares, mantenha uma atitude positiva para que tudo corra pelo melhor. Lembre-se que responsabilidade e seriedade são essenciais para o seu crescimento pessoal. Você terá uma revelação divina em um sonho que lhe mostrará a ajuda dos anjos. Se procura um empréstimo bancário para uma casa, irá consegui-lo e isso dar-lhe-á maior estabilidade na sua vida pessoal.

Virgem

Fim de semana de boas notícias ao seu redor, você sentirá que as estrelas estão a seu favor para conseguir tudo o que deseja. Você está em seus melhores dias para fazer exercícios e seguir uma boa dieta. Na sexta-feira você terá reuniões de trabalho para troca de cargo ou realização de procedimentos de visto e autorização de imigração para uma viagem de alguns dias.

Com informações do site Nueva Mujer