Westcol, agressor de animais: postou uma foto nas redes sociais de um pássaro amarrado com uma corda no pescoço

Westcol tem sido considerado um dos streamers mais ricos da indústria, chegando a ter várias propriedades em seu nome, como casas, carros e roupas de luxo. Ele também se tornou conhecido por ser o atual parceiro da criadora de conteúdo Aida Victoria Merlano, com quem já terminou uma vez. Além disso, Westcol tem sido criticado por diferentes aspectos durante suas transmissões ao vivo.

Duas das polêmicas mais conhecidas foram quando fez comentários homofóbicos durante uma transmissão no Twitch "Uy papi, lo fulmino a balazos. Que hagan sus maricadas peros lejos de mí, porque yo y tengo que aguantarme esa mierda, nunca en la vida pa’". Isso fez com que uma ação fosse movida contra ele por comentários contra a comunidade LGBTIQ+.

Numa segunda oportunidade, ele se referiu às mulheres de tamanho plus, dizendo: "Eu não levo gordas no meu carro. Para isso, existem guinchos". Esse comentário foi feito em sua conta oficial do 'X', o que lhe rendeu vários comentários, pois foi considerado outro comentário discriminatório.

Mas nas últimas horas, o streamer compartilhou em suas redes sociais uma foto de um pássaro amarrado a uma corda mencionando "Novo animal de estimação. Como devemos chamá-lo?". Certamente, por causa disso, Luis Villa, que é seu nome real, terá que ser investigado e, é claro, gerando centenas de opiniões nas redes sociais.