Veterano de guerra viraliza por suas impressionantes habilidades em jogos de combate

Um homem de 71 anos se tornou tendência nas redes sociais por ser um dos melhores jogadores de jogos de guerra e ser conhecido como GrndPaGaming.

Este veterano de guerra conseguiu demonstrar que a idade não é um impedimento para fazer o que gosta e que atualmente são parte da sua companhia diária.

Segundo o americano, que contou à imprensa local dos EUA, tudo começou em 2015, quando ele ficou sozinho em uma partida e enfrentou dois jogadores destacados, aos quais ele acabou vencendo.

Com 1,5 milhões de seguidores no TikTok e 120 mil inscritos no YouTube, GrndPaGaming tem cativado uma ampla audiência com sua habilidade em jogos como ‘Battlegrounds’, ‘Battlefield 2042′ e ‘The Witcher 3′.

Embora sua paixão por videogames tenha sido despertada décadas atrás enquanto servia no USS Ajax, sua carreira como streamer começou em 2015. Sua habilidade em eliminar oponentes com precisão de atirador de elite no mundo virtual tem deixado muitos de boca aberta.

Essa foi a ponta de lança para que sua história no mundo dos videogames se tornasse viral.

GrndPaGaming não quis revelar seu nome, mas já é muito conhecido por suas grandes habilidades em diferentes jogos de batalha neste mundo digital, onde seu rosto pode ser visto, mas não seu nome real.

No entanto, este avô teve que enfrentar batalhas difíceis não apenas nos videogames, mas também em sua própria vida com um câncer: “Sou um sobrevivente de um câncer de próstata há mais de 10 anos e agora estou sofrendo os efeitos colaterais dos medicamentos”