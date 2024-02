Tratamento de piolhos: maionese ou óleo funcionam? Especialistas respondem

Recentemente, especialistas em tratamento de piolhos observaram um aumento preocupante no número de infestações entre crianças em Nova York e regiões próximas. Com isso, surgem diversas teorias e remédios caseiros, como o uso de maionese ou óleo. Mas o que realmente funciona?

Adrian Picheny, do Lice Treatment Center de Nova York, relata que, após um ressurgimento de piolhos no ano passado, este ano tem sido ainda pior. Outros profissionais também notaram um aumento nas infestações, afetando uma população de crianças maior do que o habitual.

Piolho-Egor-Kamelev-Pexels

Egor Kamelev / Pexels

Remédios caseiros em debate

Muitos pais recorrem a remédios caseiros, como maionese ou óleo, para tratar os piolhos de seus filhos. No entanto, a eficácia desses métodos é questionável, de acordo com especialistas.

Enquanto o óleo de oliva pode ajudar a sufocar e matar os piolhos, não há evidências claras de que a maionese seja eficaz. Ainda assim, alguns profissionais recomendam esses tratamentos, enquanto outros sugerem alternativas mais comprovadas.

Além dos remédios caseiros, existem outras opções para tratar infestações de piolhos em crianças. O uso de limpadores Cetaphil mostrou-se eficaz em 96% dos casos. Shampoos específicos e loções à base de álcool benzílico também são recomendados. Para quem busca uma solução mais profissional, o tratamento com o LouseBuster, um dispositivo semelhante a um aspirador, tem sido eficaz na eliminação de piolhos e seus ovos.