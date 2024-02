Por que as perturbações nas viagens aéreas são o 'novo normal', segundo especialistas

Um relatório recente de uma empresa de tecnologia de viagens alerta que os próximos anos serão marcados por perturbações "elevadas" nas viagens aéreas, o que os especialistas consideram ser o "novo normal".

Mais da metade dos líderes da indústria aérea e aeroportuária relataram mais perturbações hoje do que em 2019. O rápido retorno da demanda por viagens aéreas é apontado como uma das principais razões para o caos nos portões, nas pistas e nos céus.

Desafios e críticas

Fatores como escassez de mão de obra qualificada, condições climáticas adversas e falta de tecnologia comum para reunir os envolvidos também contribuem para agravar as perturbações. A má gestão das interrupções durante as viagens é criticada pelos líderes do setor, que reconhecem as dificuldades históricas e a falta de eficiência na resolução de problemas.

A Southwest Airlines, por exemplo, recebeu recentemente uma multa significativa por sua gestão inadequada de cancelamentos durante as festas de final de ano de 2022. O Aeroporto de Newark foi identificado como o hub com mais cancelamentos no país. A incerteza e a imprevisibilidade nas viagens aéreas estão afetando tanto as empresas do setor quanto os viajantes.