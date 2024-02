Pesquisa revela número de americanos que desconhecem o salário de seus parceiros

De acordo com um estudo realizado com dois mil americanos em relacionamentos sérios, noivos ou casados, revelou-se que muitos estão no escuro não apenas sobre a renda de seus parceiros, mas também sobre suas economias e hábitos de gastos.

A pesquisa descobriu que quase um em cada cinco americanos não sabe quanto o parceiro tem economizado, qual é o seu score de crédito ou onde ele gasta a maior parte do dinheiro. Além disso, 21% dos entrevistados admitiram ter seus próprios segredos financeiros.

Embora a conversa sobre dinheiro geralmente comece após cerca de seis meses de relacionamento, o estudo revelou que muitos casais demoram mais para serem transparentes. A irresponsabilidade financeira é vista como um grande desligamento, com 22% dos entrevistados admitindo ter terminado um relacionamento devido a problemas financeiros.

Casal-triste-Trinity-Kubassek-Pexels

Trinity Kubassek / Pexels

Preferências e gerenciamento financeiro

Para a maioria dos entrevistados, um alto salário é o principal atributo desejável em um parceiro, seguido por zero dívidas e uma boa pontuação de crédito. Quanto ao gerenciamento financeiro, a maioria prefere compartilhar uma conta para despesas conjuntas e manter contas separadas para gastos pessoais.

A transparência financeira é fundamental para a construção de confiança em um relacionamento. Embora muitos casais prefiram manter certos aspectos financeiros separados, a comunicação aberta sobre dinheiro é essencial para evitar conflitos e alcançar objetivos financeiros comuns.