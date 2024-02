Pai muda a lista de convidados do casamento do filho, e tem um bom motivo para isso

Um pai usou o Reddit para desabafar depois de precisar mexer, de última hora, na lista de convidados do casamento de seu filho. Segundo ele, a atitude de sua irmã e de seu cunhado fez por merecer a remoção dos dois da lista.

Em seu relato o homem conta que seu filho, de 28 anos, se casou recentemente. A noiva, que tem a mesma idade, era uma estudante de origem asiática que vive no Reino Unido a anos. Apesar de toda família a receber com carinho e respeito, as coisas mudaram para alguns familiares diante da descoberta da nacionalidade da noiva.

“Minha irmã e seu marido sempre foram legais com Zara, a esposa do meu filho. Eles acreditavam que ela era britânica com descendência asiática, então quando souberam que na verdade ela é uma imigrante eles perderam a linha. Os dois começaram a fazer piadas sobre estrangeiros que se casam só para obter o visto de residência e coisas do tipo, o que não é o caso já que meu filho e sua esposa estão juntos há 9 anos!”.

“Apesar deles relevarem a situação, durante o jantar após o casamento minha irmã falou algo que considerei imperdoável. Ela disse que eles jamais permitiriam que a filha se case com um estrangeiro que não tem a nacionalidade britânica antes do casamento. Na mesma hora eu retirei o convite deles da recepção”.

Eles ficaram inconformados

Com o caos instaurado no casamento, o pai conta que tanto seu filho quando sua nora apoiaram a decisão de retirar o convite dos tios, que agora se fazem de vítima alegando que estavam “defendendo os interesses do sobrinho para evitar um casamento por interesse’”.

“Agora eles dizem a todos que os estamos criticando de forma proposital e injusta. Eu me recuso a tomar parte dessa atitude mesquinha deles ao comparar o casamento do meu filho com reality shows do tipo ‘90 dias para casar’. Minha nora não tem interesses no meu filho além do seu amor e carinho por ele. Ela vem pagando as renovações de seu visto sozinha ao longo dos anos”.

Leia também: Jovem se revolta ao saber que os pais usaram seu dinheiro para pagar o carro do irmão

“Algumas pessoas dizem que devemos perdoá-los por terem apenas tentado alertar um possível problema, mas nós nos recusamos”. Finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, a atitude dele foi completamente correta diante de toda a situação.

“Você agiu corretamente! Os comentários de sua irmã e cunhado são até mesmo xenofóbicos”, comentou uma pessoa.

“Essas ‘piadas’ e comentários machucam, falo isso por ser um imigrante. Você agiu corretamente e fico feliz por seu filho e nora terem seu apoio”, finalizou outra.