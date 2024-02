Pai decide que uma cama seria o presente ideal para seu filho de 15 anos

Um adolescente prestes a completar 15 anos está passando momentos difíceis com seu pai. Em uma publicação do Reddit ele conta que os dois têm ideias completamente diferentes sobre o que seria um bom presente de 15 anos.

Sem se identificar, o jovem conta que sua família tem a tradição de se reunir e dar um único, caro e significativo, presente de aniversário quando alguém completa 15 anos. Com a proximidade de seu aniversário, os familiares começaram a buscar por seu presente, mas a ideia que o pai dele teve não o agradou em nada.

“Meu pai, por algum motivo que eu não sei, decidiu que seria uma excelente ideia me dar uma cama. Sei que estou ficando grande para a minha cama, mas eu definitivamente não quero ganhar uma cama de presente de 15 anos!”.

“Eu disse isso para o meu pai, mas parece que ele não entendeu e ficou realmente bravo comigo por ter essa ideia. Depois falei com a minha mãe e ela ficou ao meu lado. No dia seguinte disse a eles que eu queria uma bateria digital. Minha mãe gostou da ideia, mas meu pai voltou a insistir na cama e eu, novamente, disse que não quero uma cama”, explica o adolescente.

Ele ficou irritado!

O jovem conta que um dos principais motivos que o levaram a ficar incomodado com o fato do pai querer dar a ele uma cama como presente de aniversário foi que anos atrás, quando seu irmão mais velho deixou de caber na própria cama, os pais simplesmente a trocaram por uma nova. Em momento algum a nova cama foi vista como um presente de aniversário.

“Eu acabei checando o histórico do meu pai na Amazon e descobri que ele comprou a cama sem minha mãe saber, eu fiquei furioso com isso! A cama é até mesmo mais cara do que o kit de bateria que eu pedi. Eu queria entender por que meu pai está forçando isso, e isso me deixa irritado. Ao mesmo tempo eu sinto que ele está irritado por eu não concordar com sua ideia de presente”.

“Parte de mim diz que sou mimado por não ser grato pelo presente, mas a outra me faz pensar sobre que tipo de garoto de 15 anos ia gostar de uma cama como seu ‘grande presente’ de aniversário”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o jovem está certo em ficar incomodado com a postura de seu pai.

“Uma boa cama é um direito seu, não um presente de aniversário”, comentou uma pessoa.

“Necessidades não devem ser vistas como um presente de aniversário”, finalizou outra.