O triângulo amoroso entre dois policiais: ele encontrou sua esposa o traindo com seu colega de trabalho

O vídeo de um oficial de polícia se torna viral após descobrir a infidelidade de sua esposa com outro homem dentro de sua própria casa. O incidente ocorreu na Colômbia e já circulou por toda a internet.

Esta história começa quando a vítima, um agente da Sijín (Direção de Investigação Criminal e Interpol da Colômbia), decidiu gravar a confrontação com sua parceira acusando-a de traí-lo com outro membro da instituição. O vídeo, com mais de dois minutos, mostra o policial percorrendo sua casa enquanto expressa seu descontentamento e surpresa com a infidelidade.

"Chego em casa e encontro minha esposa com esse amiguinho. Que belo colega da Sijín eu tenho, não é? Obrigado", são as palavras com as quais o homem indignado começa a gravar.

A gravação, cheia de tensão e drama, mostra a presença do amante e sua motocicleta dentro da casa. Ao longo do vídeo, a vítima desta infidelidade constantemente agradece sarcasticamente à sua esposa e ao amante, questionando se eles têm algo a dizer a respeito disso.

O ‘rapaz’, apesar de ser descoberto e gravado, fica parado de braços cruzados em um quarto. “O que você espera, compatriota, que eu vá embora e você fique aqui sozinho com ela ou o quê? Saia daqui, moleque, saia daqui. Saia, porque eu moro aqui”, diz o homem irritado. A resposta do outro agente foi que ele sentia pena, e seu companheiro exaltado responde: “Pena? Pena é o que eu sinto pela mulher que eu tinha. Eu trabalhando como um idiota e minha mulher trancada aqui com você. Isso sim me dá pena, isso sim me dá pena a mim”.

O terceiro na disputa também se defendeu alegando que ela "foi sua esposa".

A escalada do conflito levou a que outros oficiais se apresentassem no local, embora naquele momento o suposto amante já não estivesse na cena, mas deixou sua moto como evidência.

Em outro vídeo, momentos depois dos eventos ocorridos no primeiro, vemos a mulher chorando e pedindo ao seu marido que saia da casa "Esta é a minha casa. Vá embora... é a minha casa... você não sabe o quão filho da puta você é, aí você não é capaz de falar, aí não. Porque eu chamei a polícia, você fica calado, o que você ia fazer comigo?"

A polícia encontrou sua esposa e seu colega de trabalho o traindo

Nas redes sociais, vários internautas reagiram ao caso de infidelidade:

- “Esse policial da Sijín não apenas colocou o pênis, mas também a moto na sala. Se você colocar a moto na sala, essa mulher será sua para sempre”.

"Se a equipe da Sijín tivesse encontrado um magrelo vagabundo e desgrenhado do bairro com a mulher, vocês acham que eles dariam um tiro nele e o prenderiam, ou agiriam da mesma forma que no vídeo?"

- "Que porra vocês têm na cabeça 'admirando' o cara da Sijín porque ele não reagiu de forma violenta contra sua esposa. É normal falar e não partir para a violência."

Este incidente gerou uma onda de reações nas redes sociais e também trouxe à tona temas como fidelidade, privacidade e a forma como os conflitos pessoais são expostos publicamente na era digital.