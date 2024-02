Mulheres sentem o estigma em falar sobre seus corpos

Trinta e oito por cento das mulheres sentem que a sociedade ainda estigmatiza a discussão sobre seus corpos - especialmente a Geração Z (55%), de acordo com uma nova pesquisa. O tabu em torno da menstruação permanece, afetando mulheres de todas as idades, desde baby boomers até a Geração Z.

Apesar das mudanças sociais, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para falar abertamente sobre menstruação. A pesquisa revelou que isso afeta mulheres de todas as idades, com a Geração Z enfrentando desafios semelhantes aos das baby boomers na juventude.

A pesquisa também destaca a importância de inspirar as gerações futuras a quebrar esses estigmas. Mais de 3/4 das mulheres concordam que é crucial criar um ambiente social onde as futuras mulheres se sintam à vontade para discutir seus corpos.

Fita-metrica-magra-Annushka-Ahuja-Pexels-1

Annushka Ahuja / Pexels

Educação e diálogo

Os especialistas enfatizam a necessidade de educação abrangente e diálogo aberto para desmantelar esses estigmas. Criar espaços seguros e desafiar os tabus em torno da menstruação são passos essenciais para permitir que as mulheres naveguem suas jornadas com confiança e orgulho.

A pesquisa oferece uma visão abrangente sobre como as mulheres de diferentes gerações enfrentam e lidam com o estigma em torno de seus corpos. Através do empoderamento e da educação, espera-se que futuras gerações possam viver livres de julgamentos e cheias de confiança.