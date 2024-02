Mulher insiste para marido abrir mão de soneca prolongada: ‘Ele dorme de 14 a 15 horas todos os dias’

Uma mulher desabafou sobre o status diário do sono de seu parceiro, após se sentir sobrecarregada com suas tarefas do dia a dia. Por meio do usuário u/throwaway28716374 no Reddit, ela revelou estar sobrecarregada, enquanto o companheiro mantém suas 15 horas de sono diária.

“Estamos namorando há três anos, mas acabamos de nos mudar há 6 meses. Tenho me sentido muito ocupada desde que fomos morar juntos. Eu trabalho fora de casa, viajo uma hora por dia e vou para a escola em meio período para tentar conseguir um emprego melhor, então minha agenda já está lotada”, iniciou o texto na rede social.

“Mas desde que fomos morar juntos, parece que meu tempo gasto fazendo as tarefas quase dobraram. Conversei com meu namorado sobre isso na esperança de que pudéssemos chegar a um cronograma de tarefas razoável, mas ele está convencido de que está fazendo tudo o que tem capacidade”, continuou.

Leia mais um relato:

O sono está em dia…

Segundo a autora do texto, existe um problema com o “esforço” do parceiro em fazer tudo o que pode. Ela notou que o companheiro tirava uma soneca das 16h às 20h todos os dias. Isso porque geralmente dorme das 1h às 10h, sem eliminar o cochilo.

“Eu disse que ele dorme de 14 a 15 horas todos os dias e que poderia começar a reservar mais tempo para ajudar nas tarefas de casa, até mesmo encurtando o cochilo. Eu nem acho que essa quantidade de sono seja saudável. Mas ele insiste ser uma parte necessária do seu dia e que estou ultrapassando um limite ao sugerir que ele não tire uma soneca”, finalizou o texto.

Em um comentário com 11 mil votos na plataforma, um internauta criticou o parceiro da mulher, manifestando sua opinião. Ele escreveu:

“Ele está dormindo quase o dobro da quantidade recomendada de sono necessária para um adulto médio diariamente. Se ele literalmente não consegue funcionar sem dormir tanto (pois dorme mais horas do que acordado), é hora de visitar uma clínica do sono. Ele ainda tem um emprego que funciona de acordo com esse horário de dormir? Ele é um idiota por ser egoísta com seu tempo e não assumir uma participação igual nas tarefas domésticas”, disse o internauta.