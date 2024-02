Mulher ‘impede’ senhora de se sentar em assentos vazios no ônibus e explica por que a deixou de pé

Uma mulher, de 27 anos de idade, revelou ter se negado a deixar uma senhora a se sentar em seu banco no ônibus e justificou a atitude. No entanto, recebeu diversos olhares de desaprovação no transporte. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Zylviz.

“Dependo de transporte público, especialmente durante o inverno, quando fortes nevascas afetam as rotas regulares de ônibus. Devido às condições, um ônibus menor, equipado para neve, foi implantado”, iniciou o texto na rede social.

“Em uma viagem recente para casa, enfrentei várias transferências de ônibus e tempos de espera mais longos devido à neve. Apesar de uma lesão nas costas que exige sentar ocasionalmente, aguentei ficar em pé durante toda a viagem”, continuou.

“Este é o meu lugar…”

A mulher conta que, em sua última mudança de ônibus, enquanto todos já estavam lá, uma senhora tentou passar por ela para garantir o assento. No entanto, havia outras pessoas à frente, sendo quase impossível deixá-la atravessar.

“Eventualmente, quando os assentos ficaram escassos, ela me pediu para ficar de pé para que ela pudesse sentar, desconsiderando minha condição nas costas. Explicando educadamente minha situação, recusei, sugerindo que ela pedisse a outros que se levantassem”, explicou.

Leia mais:

“No entanto, ela insistiu que a culpa foi minha por obstruir seu caminho, me rotulando de egoísta. Durante toda a viagem, ela e outros passageiros me lançaram olhares de desaprovação, fazendo-me questionar se lidei com a situação corretamente”, desabafou.

A autora do relato falou sobre sua lesão nas costas decorrente de uma fratura no meio da coluna, bem como alterações degenerativas na parte inferior atrás e leve escoliose.

“Apesar da dor constante, os analgésicos mais fortes que posso usar limitam-se ao paracetamol, como outro a medicação que tomo torna os opioides ineficazes. Isso me deixa num estado perpétuo de desconforto, muitas vezes necessitando de descanso para aliviar a tensão nas costas. Eu expliquei isso a ela em poucas palavras”, finalizou.