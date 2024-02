Mulher esfaqueia homem sem-teto nas ruas da Cidade do México

A insegurança é um dos problemas mais latentes em muitas cidades do México. Alguns cidadãos, cansados de não ver uma mudança significativa, começaram a fazer justiça com as próprias mãos para defender seus pertences, mas isso é bom? Nas últimas horas, começou a se popularizar o esfaqueamento que uma mulher fez em um homem por, supostamente, roubar seus pertences.

O reconhecido jornalista de nota policial, Carlos Jiménez, utilizou sua conta no X para evidenciar o fato que ocorreu na Alameda Central. De acordo com o que foi dito pelo comunicador, a vítima foi esfaqueada depois de roubar os pertences de valor de uma mulher.

A agora detida voltou ao local do incidente para ferir o sujeito, que teve que ser levado ao hospital mais próximo para uma rápida avaliação. Autoridades da Secretaria de Segurança Cidadã conseguiram deter a envolvida, que agora enfrenta várias acusações pelo ocorrido no centro da capital do país.

De acordo com informações extraoficiais de outra fonte, “a briga teria começado porque ambos estavam tentando disputar um banco em que costumavam dormir, no entanto, isso não foi confirmado pelas autoridades”. Até o momento, a gravação dos eventos já acumula mais de 30 mil reproduções na rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Bem, é bom que os ladrões se arrisquem a que as pessoas se defendam”, “Se realmente aconteceu, não pode ser mais óbvio. As autoridades medíocres não fazem o trabalho que lhes corresponde” ou “Há muitos pedintes depois das 7 ali, não é estranho que já estejam cansados”.