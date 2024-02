Inacreditável! Companhia aérea começará a pesar os passageiros junto com a bagagem de mão

Uma companhia aérea anunciou um novo requisito incomum que os passageiros devem cumprir: as pessoas também serão pesadas junto com suas malas. A que se deve essa situação controversa?

Na última segunda-feira, a companhia aérea anunciou que começará a pesar os passageiros juntamente com sua bagagem de mão, a fim de estimar melhor o peso da aeronave antes da decolagem. Essa medida foi implementada no mesmo dia para as pessoas que estavam no aeroporto de Helsinque.

Trata-se de um estudo e até o momento mais de 500 clientes voluntários participaram. Isso foi divulgado pelo portal Kaisa Tikkanen, da Finnair.

Este processo será realizado durante os meses de fevereiro, abril e maio.

“Cada avião tem um peso máximo estabelecido para garantir uma decolagem segura e esse peso não pode ser excedido. O peso do avião inclui em si mesmo o peso do combustível, da bagagem e da carga despachada, do catering a bordo, dos tanques de água e, é claro, dos passageiros”, escreveu a Finnair.

Entre as medidas, está registrar o peso total e os antecedentes do passageiro, mas não pedem o nome nem o número de reserva do voo. Apenas a pessoa autorizada poderá ver os resultados.

Isso está sendo implementado para voos europeus selecionados dentro da área Schengen e para voos de longa distância.

No banco de dados, são registrados o peso total do cliente e da bagagem de mão, a idade, o sexo e a classe de viagem do cliente. "Nenhuma informação que permita identificar os participantes é coletada", afirmou a companhia aérea em comunicado.

Polêmica por medida

Nas redes sociais, vários passageiros reclamaram sobre o que foi anunciado, já que consideram que é uma forma de “envergonhar” as pessoas. As regras de pesagem da Finnair não têm nada a ver com a segurança dos passageiros. Nenhum avião jamais caiu por causa de passageiros com excesso de peso”, escreveu um usuário em X.