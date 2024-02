Homem que abusou sexualmente de sua enteada de 8 anos aproveitava-se da mãe deixá-los sozinhos

Um indivíduo foi recentemente detido por ser responsável por cometer abusos sexuais contra sua enteada, uma menina de apenas 8 anos, em uma residência localizada no município de Funza, Cundinamarca. De acordo com a investigação realizada, o agressor aproveitava os momentos em que estava sozinho com a menor para cometer os atos.

Os abusos, de acordo com as autoridades, ocorreram entre setembro e dezembro de 2023, em uma residência localizada no bairro La Fortuna de Funza, onde a menina residia com sua mãe e o suposto agressor. Neste local, o indivíduo cometia atos de abuso sexual contra a menor.

De acordo com a investigação realizada por um promotor afiliado à Seccional de Cundinamarca, o acusado teria aproveitado os momentos em que ficava responsável pela menina para realizar toques indevidos nela e sujeitá-la a abusos sexuais.

“Por estes fatos, a Promotoria imputou-lhe o crime de ato sexual abusivo agravado com menor de 14 anos. O acusado, que foi capturado por agentes do Corpo Técnico de Investigação (CTI) e pela Polícia Nacional, não se declarou culpado”, afirmou Carlos Manuel Silva, diretor das promotorias de Cundinamarca, de acordo com o relato da Blu Radio.