Homem elabora plano genial para se vingar de golpista

Um homem decidiu compartilhar sua história de vingança após cair em um golpe emocional que o deixou sem dinheiro. Após emprestar dinheiro para um estranho que afirmava precisar para visitar sua mãe doente, ele se viu enganado e sem esperanças de reaver o valor emprestado.

O golpista abordou o homem em um posto de gasolina, pedindo ajuda financeira para abastecer o carro e visitar sua mãe moribunda. Sensibilizado com a história, o homem decidiu ajudar, emprestando-lhe dinheiro e até mesmo recebendo um número de telefone do golpista, com a promessa de reembolso.

Man's 'genius' revenge on scam artist who 'needed money to visit dying mother' https://t.co/mxjRcpGwxV — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 6, 2024

No entanto, após dias sem notícias do devedor e desculpas evasivas, ficou claro que o dinheiro não seria devolvido. Determinado a não deixar o golpe impune, o homem elaborou um plano criativo para se vingar.

A vingança planejada

Utilizando o número de telefone fornecido pelo golpista, o homem publicou anúncios falsos em sites de venda de segunda mão, oferecendo itens valiosos, como carros, iPhones e até mesmo ofertas de emprego. Todas as postagens continham o número de telefone do golpista, além de um nome fictício com um trocadilho humorístico.

Após deixar os anúncios online por vários dias, o homem decidiu confrontar o golpista pelo telefone de sua namorada. A reação exaltada do fraudador confirmou o sucesso da vingança, com alguns dos anúncios permanecendo ativos por meses.

A história de vingança compartilhada pelo homem no Reddit recebeu elogios pela sua criatividade e engenhosidade. Muitos usuários expressaram admiração pelo plano bem executado, classificando-o como "genial" e "muito crocante", em referência ao resultado satisfatório da estratégia.

Os nomes dos envolvidos são omitidos ou trocados, para preservá-los, visto se tratarem de relatos reais no fórum online Reddit.