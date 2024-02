Gen Z vai para a terapia pelo estresse de declarar impostos

Declarar impostos pode ser uma experiência estressante para muitos, e a Geração Z não está imune a essa pressão. Mais da metade dessa geração relata que o estresse decorrente do processo os levou às lágrimas, e um em cada quatro afirma que precisa da ajuda de um terapeuta para lidar com a experiência traumática.

De acordo com uma pesquisa encomendada pela Cash App Taxes, a maioria dos Gen Z enfrenta dificuldades ao lidar com as obrigações fiscais. Muitos relatam confusão sobre o processo de declaração de impostos, o que resulta em altos níveis de estresse e ansiedade.

Uma descoberta alarmante da pesquisa é que muitos Gen Zers e millennials não sabem quando precisam declarar seus impostos. Isso ressalta a necessidade de educação financeira e clareza sobre prazos e processos fiscais.

Jovem-trabalhando-MART-PRODUCTION-Pexels

MART PRODUCTION / Pexels

Estresse financeiro além dos impostos

Além das preocupações com impostos, os Gen Zers e millennials também enfrentam estresse financeiro geral, o que pode ser atribuído à dependência financeira de seus pais e ao acúmulo de dívidas na busca pelo 'sonho americano'. Essas gerações enfrentam desafios únicos em relação a suas finanças, e muitos deles buscam ajuda profissional para lidar com essas questões.

Enfrentar as obrigações fiscais pode ser uma tarefa assustadora, especialmente para os jovens adultos que ainda estão aprendendo sobre finanças e responsabilidades fiscais. A busca por clareza, educação financeira e, quando necessário, ajuda profissional pode ajudar a aliviar o estresse associado à declaração de impostos.