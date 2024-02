Funcionários do McDonald’s ouvem gritos vindo de fora e se chocam com caixa deixada na porta (Reprodução/LOGAN'S HEROES ANIMAL RESCUE)

Um grupo de funcionários da rede de fast-food McDonald’s recebeu um alerta de clientes, ao encontrarem uma caixa abandonada colada com fita na frente do estabelecimento. Os colaboradores, que logo ouviram gritos vindo do objeto, decidiram investigar. O caso, ocorrido em North Whitehall, na Pensilvânia, foi relatado pelo portal The Dodo, além de tornar-se viral nas redes sociais.

Apesar de não terem pistas sobre quem estava dentro do objeto, os funcionários acionados seguiram com a investigação até o final. Quando resolveram abrir o objeto, se depararam com uma dupla de porcos.

Linda e Lena, a dupla de porquinhos que posteriormente recebeu tais nomes, foram resgatados e recolhidos pela Lehigh Valley CART, a organização de resgate que os transferiu para os cuidados da Logan’s Heroes Animal Rescue.

Gostando do artigo? Leia mais um relato sobre animais:

Porquinhos são e salvos

Apesar do surgimento dos bichinhos, ninguém sabia como e por quê eles teriam parado na porta da lanchonete. “Esses dois leitões tiveram sorte de não congelarem durante a noite”, escreveram Logan’s Heroes no Facebook .

Funcionários do McDonald’s ouvem gritos vindo de fora e se chocam com caixa deixada na porta (Reprodução/LOGAN'S HEROES ANIMAL RESCUE)

Sob os cuidados da instituição de resgate, os porquinhos receberam toda a assistência necessária, recebendo um cantinho para se instalarem. Claramente, devido a experiência confusa de abandono, houve um processo de adaptação que levaria tempo. No entanto, seus cuidadores sabiam desta tarefa.

“Eles estavam muito assustados, com frio e com sarna”, disse Chris Baringer, do Logan’s Heroes Animal Rescue, ao The Dodo. “Como eles são muito jovens e estão assustados, nós os colocamos em um lar adotivo, em vez de no celeiro.”

Depois de sua transferência de local, a dupla de leitões ficará um mês em seu novo lar adotivo, a fim de se recuperar. Em seguida, estarão prontos para seus lares definitivos.