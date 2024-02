Foi em um casamento! Seu namorado a traiu com a melhor amiga de sua mãe

Uma mulher contou em sua conta do TikTok como percebeu que seu parceiro tinha sido infiel e detalhou que tudo começou quando ela foi a um casamento com ele. Tudo aconteceu porque ela recebeu uma proposta desconfortável do noivo para fazer um “ménage à trois” com uma senhora que era a melhor amiga de sua mãe.

Ela batizou seu namorado com o nome de "Pedro", disse que sempre seu relacionamento foi instável. Sofia Chavarría acrescentou que andou com ele na escola e depois teve um relacionamento à distância. E como o tempo todo terminavam, sempre acabavam se afastando por um tempo.

No entanto, eles voltaram a ficar juntos. Para ir ao casamento de sua mãe e para que ele conhecesse toda a sua família. Sofia confessou que “Pedro” dizia que ela era “o amor de sua vida” e, por isso, queria que ele a acompanhasse.

Mas tudo deu errado quando ela disse a todos os seus seguidores que “acabou dormindo ao lado do seu namorado enquanto estava com outra pessoa”.

"Eu estava muito feliz, todos muito bonitos. Chegamos ao casamento, emocionada por estar lá com aquela pessoa (...). O verdadeiro inferno começa na festa, faziam-me perguntas desconfortáveis sobre minhas tatuagens. Em um momento, ele, ao ouvir isso, afastou-se da mesa. Fiquei lá sozinha por cerca de uma hora, ele não me deu atenção e eu estava sentada sozinha", expressou a mulher.

Depois, ela viu que seu namorado estava sentado ao lado da melhor amiga de sua mãe e houve 'olhares' coqueteis entre eles. "De repente, eu vi os dois dançando juntos, vi muita química entre eles", disse.

Não bastou presenciar aquele momento desconfortável, tudo piorou quando o homem propôs "fazer um trio" com a senhora, dizendo que aquela mulher sempre foi o "amor platônico de sua vida". Chavarría recusou imediatamente e confessou que chorou muito pelo resto do evento.

No dia seguinte, foi a verdadeira surpresa: ela acordou e viu seu namorado na beira da cama, sem roupa, a mulher checando seu celular e de lingerie no mesmo quarto.

A jovem disse que a mãe de seu ex descobriu essa situação. Quando se sentaram para tomar café da manhã, ela verificou as câmeras e viu que a mulher entrou no quarto do seu filho e a mulher, surpresa, perguntou por que ela tinha ficado com eles. A jovem admitiu o que viu para a família de seu antigo namorado e o assunto não foi mais discutido.