Estudo: mulheres com síndrome dos ovários policísticos podem ter maior risco de suicídio

Um novo estudo chocante descobriu que mulheres diagnosticadas com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) têm oito vezes mais chances de tentar o suicídio do que mulheres sem essa condição hormonal comum.

A SOP afeta entre 8% e 13% das mulheres em idade fértil, com cerca de 5 a 6 milhões de mulheres americanas estimadas sofrendo da síndrome. Muitas não sabem que têm a desordem até tentarem sem sucesso engravidar.

De acordo com o estudo publicado no 'Annals of Internal Medicine', mulheres com SOP enfrentam um risco aumentado de 8,47 vezes de tentativas de suicídio, com um risco ainda mais elevado entre os jovens com a condição.

Esse achado destaca a importância da monitorização rotineira da saúde mental em pacientes diagnosticados com SOP.

Utero-ensinando-sobre-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Desafios, estigmas e tratamentos

Além das complicações físicas da SOP, como acne, crescimento excessivo de pelos, obesidade e períodos menstruais irregulares, as mulheres diagnosticadas enfrentam desafios psicológicos significativos. Estudos anteriores mostraram uma maior incidência de condições psiquiátricas entre mulheres com SOP, incluindo depressão, ansiedade e transtornos de personalidade.

Embora não haja cura para a SOP, os sintomas podem ser controlados com contraceptivos, medicamentos que bloqueiam os efeitos dos hormônios em excesso e uma dieta equilibrada para controlar os níveis de insulina. A conscientização sobre a SOP é fundamental para que as mulheres possam buscar o tratamento adequado e enfrentar os desafios associados à condição.

Celebridades como Sasha Pieterse, atriz de 'Pretty Little Liars', compartilharam abertamente suas lutas com a SOP, destacando a importância de falar sobre a condição e oferecer apoio àqueles que sofrem com ela.

Diante dessas descobertas, é essencial que haja um aumento na conscientização sobre a SOP e na compreensão dos desafios enfrentados por mulheres diagnosticadas com essa condição hormonal comum.

A detecção precoce e o tratamento adequado podem desempenhar um papel crucial na redução do risco de problemas de saúde mental associados à SOP e na melhoria da qualidade de vida das pacientes.