Ao entrar em uma casa vazia, antes de intermediar um processo de locação, um corretor de imóveis ficou surpreso ao contemplar o primeiro cômodo. O profissional se deparou com uma casa completamente suja e desarrumada, em situação de total insalubridade. No entanto, o mais chocante estava por vir… Relato extraído do portal The Dodo.

Ao observar com mais cuidado, o corretor descobriu a presença de filhotes de coelhos deixados para trás pelo antigo inquilino. Sem saber o que fazer, o homem optou por buscar ajuda o mais rápido possível.

“O inquilino se mudou antes do Natal, então os coelhos ficaram sozinhos por quase um mês antes que alguém nos procurasse”, disse Lyla Frick, fundadora e diretora executiva do Pumpkin’s Acres Rabbit Rescue, ao The Dodo. “Aparentemente alguém ia lá todos os dias para lhes dar pellets e água, mas muitas vezes descobriam que não tinham nenhum dos dois. Eles também não recebiam feno, que é uma parte crucial da dieta de um coelho.”

Corretor faz descoberta chocante ao adentrar em imóvel que estava prestes a intermediar locação (Reprodução/PUMPKIN'S ACRES RABBIT RESCUE)

Ao tomar conhecimento da situação, a entidade aceitou receber os coelhos e então foi buscá-los. Ainda incrédulos, ficaram surpresos com a capacidade de os ex-tutores deixarem os bichos em tais condições.

“O ambiente em que viviam e a negligência que vivenciavam era de partir o coração”, disse Frick. “Felizmente, até o momento, todos parecem estar relativamente saudáveis, apesar do que passaram.”

Leia mais:

Adaptação e cuidado

Sob os domínios da entidade de cuidado animal, os coelhos tiveram todo o tratamento necessário. Atualmente, todos estão se adaptando no local e tendo o desfecho merecido.

“Nenhuma das mulheres mais velhas estava ligada, então mamãe (que chamamos de Brandy) e bebês (Mojito, Malibu, Bourbon e Mimosa) estão em um lar adotivo, e as outras duas meninas (Kahlua e Amaretto) estão em dois lares adotivos separados “, disse Frick. “Eles eram um pouco tímidos no início, mas estão se adaptando bem.”

Corretor faz descoberta chocante ao adentrar em imóvel que estava prestes a intermediar locação (Reprodução/PUMPKIN'S ACRES RABBIT RESCUE)

Não vai demorar muito para que todos estejam em lares cheios de amor, carinho e cuidado.

“Depois do que vivenciaram, eles estão entusiasmados com o amor e a atenção de seus pais adotivos, uma cama limpa e todo o feno que poderiam desejar”, disse Frick. “A negligência que enfrentaram não diminuiu em nada o seu ânimo. Eles são bastante resistentes!”