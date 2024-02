Centro comercial em Medellín estreou banheiros para cachorros; possui até pia

Agora, ao entrar nos banheiros do centro comercial Santafé em Medellín, você encontrará um novo espaço.Trata-se de uma pia para uso de cães.

Foi assim que a empresa anunciou, que a partir do mês de fevereiro inaugurou esta área para que os animais de estimação possam fazer suas necessidades em uma área de 16 metros quadrados, com grama 100% natural, hidrantes, espelho e um local de hidratação que se parece com uma pia.

Localizado no primeiro andar (Setor Vermelho, perto da Praça Principal), também possui distribuidores de sacolas, recipientes para descartar seus resíduos, além de uma pia e um secador para as pessoas.

"Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, temos visto um aumento na posse de cães nos lares dos nossos visitantes, e por isso decidimos transformar-nos e adaptar-nos ao que os nossos visitantes necessitam. Fomos os primeiros em Medellín a permitir a entrada de animais de estimação nas nossas instalações e agora também somos os primeiros a ter uma casa de banho exclusiva para eles", explicou María Fernanda Bertel Puyo, gerente geral de Santafé Medellín.

Este banheiro ‘petfriendly’ é um dos disponíveis no país. No terminal aéreo do Aeroporto El Dorado, os quatro cubículos são equipados com grama natural, sacos plásticos e uma mangueira para limpar os resíduos dos cães.