Canela no combate ao diabetes: estudo revela benefícios

Um novo estudo sugere que a canela está associada a níveis mais baixos de açúcar no sangue em pessoas com pré-diabetes, o que pode ajudar na prevenção do diabetes tipo 2.

Publicada no 'American Journal of Clinical Nutrition', a pesquisa envolveu 18 participantes com sobrepeso ou obesidade em um estudo duplo-cego randomizado. Metade dos participantes consumiu suplementos diários totalizando 4 gramas de canela, enquanto o grupo placebo tomou maltodextrina por quatro semanas.

Os resultados mostraram que aqueles que consumiram canela apresentaram níveis de glicose no sangue mais baixos do que os que tomaram o placebo.

Insulina-injetando-DiabetesStrong-Pixabay-1

DiabetesStrong / Pixabay

Benefícios da canela

A canela também possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas, segundo Kara Collier, co-fundadora e VP de Saúde da Nutrisense. Ela recomenda incorporar a canela à dieta por meio de smoothies, pratos salgados, iogurtes ou chá de canela.

Especialistas ressaltam a necessidade de mais pesquisas usando placebos que não afetem o açúcar no sangue. Estudos anteriores já haviam sugerido uma ligação entre a canela e a redução do açúcar no sangue, embora sejam necessárias mais evidências para estabelecer conclusões definitivas.