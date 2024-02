Aberração: cãozinho foi vítima de abuso sexual por homem, “sua carinha de tristeza”

Uma jovem denunciou nas últimas horas que seu cachorro foi vítima de abuso sexual por parte de um homem, quando seu animal de estimação passeava nas ruas de um bairro de Bogotá, na Colômbia.

De acordo com o relato de Yerin Rondón, de 22 anos, 'Toby' saiu sozinho para passear e fazer suas necessidades perto de casa, como de costume. No entanto, ao perceber que tinha passado muito mais tempo do que o normal, ela ficou desesperada, mas finalmente seu animal de estimação chegou.

Ao verificar se algo havia acontecido, ele percebeu que estava sangrando e o pior ainda estava por vir. "Ele chegou, então, muito assustado. Quando eu o examinei, ele realmente estava sangrando." Levei-o às pressas ao veterinário e eles confirmaram que, de fato, é um abuso sexual. O cachorrinho apresenta lacerações e os medicamentos são para evitar infecções, aliviar a dor, parar o sangramento e outros", contou em entrevista à Blu Radio.

'Toby' teve que ser internado e passar por uma cirurgia, pois os exames mostraram uma inflamação na próstata devido ao abuso sexual. "O veterinário me diz que já viu muitos casos como esse. Foi o veterinário quem confirmou para mim, pois ele o examinou muito bem. Vários cãezinhos de casa e também em situação de rua têm sido vítimas de abuso", acrescentou a dona do animal.

Até o momento, o suposto responsável está foragido da justiça. Com este caso, já são 5 os cães vítimas deste crime nos últimos dias no bairro Patio Bonito.

De acordo com a Lei 1774 de 2016, os animais são seres sencientes, não são coisas, e devem receber proteção especial contra o sofrimento e a dor, especialmente aqueles causados direta ou indiretamente pelos seres humanos. Portanto, qualquer pessoa considerada culpada pelo crime de maus-tratos aos animais, conforme estabelecido na Constituição, incorrerá em pena de prisão de doze (12) a trinta e seis (36) meses.

Como devo proceder se testemunhar um caso de maus-tratos a animais?