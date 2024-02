A descoberta na prisão de Quevedo: detento tinha drogas, dinheiro e anéis dentro do seu corpo

Réu tinha droga, dinheiros e anéis dentro do seu corpo Forças armadas (Fuerzas Armadas)

Dentro de uma intervenção da força pública na prisão de Quevedo, na província de Los Ríos, encontraram no reto de um detento dinheiro, drogas, uma corrente de ouro, dois anéis e três chips de celular. Esta descoberta ocorreu em 7 de fevereiro de 2024.

Na verdade, o prisioneiro começou a se sentir mal e pediu para ser transferido para uma casa de saúde. Os militares o levaram para o Hospital Sagrado Coração de Jesus na cidade para realizar uma série de exames e tirar uma radiografia. A descoberta foi surpreendente.

As Forças Armadas divulgaram a notícia do que carregava em seu interior: US$500 em dinheiro, doses de cocaína e maconha, dois anéis, uma corrente com pingente e três chips de celulares.

No entanto, soube-se que dois presos foram agredidos e apenas um deles teve esses objetos inseridos em seu corpo.

Aproximadamente 800 militares e policiais intervieram pela primeira vez a prisão de Quevedo desde o início do estado de conflito armado interno decretado pelo presidente Daniel Noboa.

Na intervenção foram utilizados dois tanques do Exército, caminhões e retroescavadeiras para levar toda a quantidade de itens proibidos.

Nesse centro prisional existem 685 internos, que foram retirados para os pátios a fim de revisar todos os pavilhões. Foi descoberto que foram encontradas todo tipo de armas, drogas e eletrodomésticos.